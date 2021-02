Gesuchter Einbrecher zufällig bei Verkehrskontrolle entdeckt

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten das Einbruchswerkzeug.

Die Wiener Polizei hat am Mittwoch einen bereits gesuchten Einbrecher bei einer Verkehrskontrolle in Wien festgenommen. Der 47-Jährige soll zwischen 2017 und 2019 in drei Wohnungen in Landstraße, Meidling und Floridsdorf eingebrochen sein. Er wurde schon vor einiger Zeit ausgeforscht, war aber untergetaucht. Der Serbe wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.

Er war Mittwochmittag von Beamten der Polizeiinspektion am Schöpfwerk bei einem Verkehrsschwerpunkt angehalten worden. Im Fahrzeug hatte er umfangreiches Einbruchswerkzeug versteckt, dieses wurde sichergestellt.