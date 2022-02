Gesuchter Gewalttäter stellte Asylantrag in Salzburg: Festnahme

Der 51-jährige Niederländer soll nun ausgeliefert werden.

Ein Niederländer, der mittels europäischem Haftbefehl wegen Gewalttaten gesucht worden war, ist am Sonntag in der Stadt Salzburg festgenommen worden. Laut Polizei wollte der 51-Jährige am Nachmittag auf der Polizeiinspektion Hauptbahnhof einen Asylantrag stellen. Eine Fahndungsanfrage ergab, dass er wegen schwerer Gewaltverbrechen gesucht wird. Im Akt ist ein Vergewaltigungsdelikt vermerkt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Er soll ausgeliefert werden.