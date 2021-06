Im Schmerz verstummt trafen wir die Eltern und Geschwister des Mordopfers an – sie wollen nur eines: dass der Täter sich stellt oder schnell gefasst wird. Der Wunsch könnte nun in Erfüllung gehen, denn jetzt wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Töteten zwei junge Burschen aus Afghanistan Leonie?

Man muss sich das erst einmal vorstellen, durch welche Hölle diese Familie aus dem Bezirk Tulln gehen muss, die durch die Veröffentlichung des auffälligen schwarzen Kapuzensweaters mit der Aufschrift „Live or die“ erfahren mussten – dass es ihre erst 13-jährige Tochter sein könnte, die in Wien einem Gewaltverbrechen zu Opfer fiel. Und die es dann leider auch war – das Mordopfer, das von einem noch unbekannten Täter schwer misshandelt und verprügelt worden war und zum Sterben an einem Baum in der Viktor-Kaplan-Straße in der Donaustadt abgelegt wurde – ÖSTERREICH berichtete.



Am Montagabend dann kommen die Ermittlungen ins Rollen: Zwei junge Männer (16 und 18) mit afghanischer Staatsbürgerschaft wurden festgenommen. Ist das der Durchbruch im Mordfall Leonie?