Glas-Attacke auf Ex-FPÖ-Mann Johann Gudenus in Wiener Innenstadt

Der einstige Politiker wurde bei einem Restaurantbesuch in der Wiener Innenstadt von zwei Türken mit einem Glas beworfen

Es sollte ein entspanntes Geschäftsessen werden, als Dienstagnachmittag der einstige FPÖ-Politiker Johann Gudenus mit Geschäftspartnern Opfer eine Attacke mit einem Glas wurden. Im Talk mit oe24 schildert Gudenus den Vorfall. "Ich war in meinem Stammlokal mit Geschäftspartnern essen. Zwei Tische weiter saßen zwei Türken, die schon eine halbe Stunde lang auf Türkisch gegen mich gelästert haben. Dann haben sie auf Deutsch weitergeschimpft. Einer der beiden hat dann ein Glas nach mir geworfen, aber mich zum Glück verfehlt. Dafür hat er die Gläser auf unserem Tisch getroffen und alles war kaputt", ärgert sich der nunmehrige Unternehmer.

Johann Gudenus (Ex-Politiker): Als Patriot glaube ich an ein 4:3 für Österreich © Getty ×

Auf sich beruhen lassen will Gudenus den Vorfall nicht. "Ich werde am Mittwoch auf die Polizei gehen und Anzeige erstatten. Ich habe ein Video vom Vorfall und genug Zeugen", erklärt der Ex-Politiker. Und auch auf Facebook macht Gudenus seinem Ärger über den Vorfall Luft. "Glücklicherweise waren die Koffer zu blöd, um ordentlich zu zielen und so blieb es bei einer versuchten Körperverletzung", postete er.