Gratis-Stich in Wiener Bordell

Ab Montag bietet ein bekanntes Bordell den ganz besonderen Stich.

Wien. Die Corona-Impfung im Gemeindebau oder gar in der Hofburg – alles schon da gewesen. Doch jetzt gibt es den Gratis-Stich am Strich. Im Liesinger Bordell „Funpalast“ wird ab Montag geimpft. Für jedermann ohne Termindruck und mit einem besonderen Zusatzschmankerl. Alle, die sich trauen, dürfen anschließend bis 4 Uhr in der Früh kostenlos im Saunabereich des „Funpalast“ relaxen und sich vom Freistich erholen.

„Unser Freizeitbetrieb gehört zur Fachgruppe ­Gesundheit. Da passt die Corona-Impfung doch sehr gut“, sagt Szene-Größe ­Peter Laskaris. Der langjährige Szene-Intimus hat auch gleich die passende Ausrede für Männer parat, die ihren Frauen gegenüber die Impfstraße lieber für sich behalten wollen: „Die sollen einfach sagen, sie lassen sich beim Gustav-Klimt-Denkmal impfen.“ Das liegt genau gegenüber.