Großeinsatz: Gebäude bei Bahnhof in Flammen

Der Alarm wurde am Nachmittag ausgelöst.

Großeinsatz am Bahnhofsgelände in Großpetersdorf. Gleich vier Feuerwehren mussten am Sonntag gegen 14.30 Uhr zu dem Brand eines Schuppens, der auf Gleisen als Unterstand gebaut wurde, ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude aus Holz bereits in Vollbrand. In der ganzen Umgebung war der Rauch zu sehen.

Gebäude völlig zerstört

Zwar konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden, doch blieb von dem Unterstellschuppen wenig übrig. Auch die Brandursache war vorerst unklar. Im Einsatz standen insgesamt 60 Mann und 15 Fahrzeuge.