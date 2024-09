Branddrama wegen Tiefkühlpizza

Heißhunger auf eine Pizza bekam wohl nach einer langen Partynacht Sonntagfrüh ein 21-Jähriger in St. Veit an der Glan. Und warf sich noch schnell eine Tiefkühlpizza ins Backrohr - dann schlief er ein...

Ktn. Held des Tages ist ein Nachtschwärmer in Kärnten: Der 36-Jährige rettete am Sonntag um 5 Uhr in der Früh einem jungen Mann in St. Veit das Leben - quasi im Vorbeigehen.

Was war genau passiert? Der jüngere Mann war in der Nacht nach dem Fortgehen nach Hause gekommen und hatte sich eine Tiefkühlpizza machen wollen. Dabei war er aber auf der Couch eingeschlafen, die Pizza im Ofen fing Feuer und begann heftig zu qualmen. Der 36-Jährige am Nachhauseweg bemerkte den Rauch - obendrein war ein lauter akustischer Rauchmelder aus dem Wohnprojekt bis auf die Straße zu hören.

Der Nachtschwärmer zögerte nicht lange, rannte ins Haus hinein, trat die Tür zu der Wohnung ein und schleppte und zog den Bewusstlosen bis ins Freie hinaus.

In der Zwischenzeit hatte ein Nachbar die Feuerwehr verständigt, die den Küchenbrand löschte. Der 21-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus St. Veit an der Glan gebracht.