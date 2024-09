Feuerteufel zündet Auto seiner Freundin an

Zwei mysteriöse Brandanschläge gegen eine Niederösterreicherin in Bruck an der Leitha konnte die Kripo nun klären: Es war ihr eigener Lebensgefährte, der ihren Schuppen und den SUV angezündet hatte.

NÖ. Motiv und Hintergründe liegen noch im Dunkeln - der Mann streitet nämlich vehement alles ab -, erhellt werde konnte nur die mutmaßliche Täterschaft durch eben diesen Verdächtigen und der doch beträchtliche Sachschaden.

© LPD NÖ ×

Der Feuerteufel schlug zweimal zu: Einmal Anfang Februar des heurigen Jahres, als ein Schuppen auf der Liegenschaft in Bruck an der Leitha lichterloh in Flammen aufging und zur Gänze ausbrannte. Als es am 12. September zu einem Pkw-Brand an der gleichen Örtlichkeit kam, bei dem der Skoda-SUV ebenfalls komplett durch ein gelegtes Feuer zerstört wurde, konnte von den Ermittlern des Landeskriminalamtes im Zuge von intensiven Ermittlungen ein 45-jähriger Slowake, ohne gemeldeten Wohnsitz in Österreich, ausgeforscht werden. Bei dem Mann, der den komplett Ahnungslosen gibt, handelt es sich um den Lebensgefährten der Geschädigten - die bei den Brandstiftungen bzw. dem Versuch, sie zu löschen, leicht verletzt wurde.

Durch die beiden Brände entstand ein Schaden in der Höhe von ca. 80.000 Euro.

Der Beschuldigte wurde am 24. September 2024 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg festgenommen und in weiterer Folge in die Justizanstalt eingeliefert.