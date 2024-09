Großbrand in Kärntner Halle war technischer Defekt

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht klar.

Die Ursache für den Brand einer 8.000 Quadratmeter großen Halle in der Nacht auf Freitag im Kärntner Bezirk Wolfsberg ist geklärt. Das Feuer ist durch einen technischen Defekt in einer im Objekt befindlichen Diskothek ausgebrochen, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Dies hat die Untersuchung der Spezialisten ergeben. Über 100 Feuerwehrleute hatten das Feuer in der Nacht auf Freitag bekämpft. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden dürfte sehr groß sein.

Das Landeskriminalamt hatte zusammen mit dem Bundeskriminalamt sowie dem Landesfeuerwehrverband Kärnten die Ursachenermittlung durchgeführt. Während der Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte mehrere Häuser in der Umgebung der Lebek-Halle evakuieren müssen. In der großen Halle waren mehrere Unternehmen untergebracht, außerdem ein Trampolinpark für Kinder, der ausgerechnet am Freitag hätte eröffnet werden sollen.