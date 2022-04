Grüne zeigt im Wiener Landtag Stinkefinger

Die grüne Abgeordnete Jennifer Kickert zeigte in der Hitze des Wortgefechts einem FP-Mandatar den Mittelfinger.

Wien. Große Aufregung um eine kleine Geste in der Sitzung des Wiener Landtags: Die grüne Abgeordnete Jennifer Kickert zeigte in der Hitze des Wortgefechts einem FP-Mandatar den Mittelfinger – was einen formalen Ordnungsruf zur Folge hatte. Auslöser für die Auseinandersetzung war das Thema Privatflüge von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), das der FPÖ-Politiker ansprach. Für FP-Klubchef Maximilian Krauss reicht diese Sanktion "bei Weitem nicht aus. Sie ist rücktrittsreif".

Nachdem im heutigen FPÖ Sonderlandtag die Doppelbödigkeit der Grünen aufgezeigt wurde rastet @JKickert aus und zeigt unserem Abgeordneten den Stinkefinger. Der Ordnungsruf reicht nicht, sie ist rücktrittsreif. — Maximilian Krauss (@Max_Krauss) April 26, 2022

Wenig überraschend denkt Kickert nicht im Entferntesten daran ...