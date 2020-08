Gürtel-Crash: Pkw raste in Motorradfahrer

Bei einem Unfall am Gürtel übersah eine Autofahrerin eine rote Ampel. Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und einem Motorrad.

Wien. Bei einem Unfall mit einem Pkw ist ein Motorradfahrer am Hernalser Gürtel in Wien-Hernals schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeisprecher Paul Eidenberger mit ihrem Wagen den Gürtel queren und dürfte dabei eine rote Ampel übersehen haben. Bei der Kollision stürzte der 57-jährige Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Spital gebracht.