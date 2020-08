Gürtel-Crash: PWK raste in Motoradfahrer

Bei einem Unfall am Gürtel übersah eine Autofahrerin eine rote Ampel- Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW und einem Motorrad.

Wien. Bei einem Unfall mit einem Pkw ist ein Motorradfahrer am Hernalser Gürtel in Wien-Hernals schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeisprecher Paul Eidenberger mit ihrem Wagen den Gürtel queren und dürfte dabei eine rote Ampel übersehen haben. Bei der Kollision stürzte der 57-jährige Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Spital gebracht