Haftentlassung: Gutachter prüft Fritzl auf Herz und Nieren

Das Gutachten soll zeigen, ob der 89-jährige Strafgefangene überhaupt noch hafttauglich ist.

Im Juni ist der wohl bekannteste Häftling Österreichs in seine neue Zelle mit eigener Dusche im Normallvollzug der Justizanstalt Stein eingezogen. Dort fühlt sich der 89-Jährige laut seiner renommierten Strafverteidigerin Astrid Wagner sichtlich wohl: "Er ist zufrieden, achtet weiter auf seine Ernährung und turnt fleißig."

Drogendealer unterstützt Fritzl im Knast

Außerdem würde sich ein Drogendealer, der bereits zum zweiten Mal für mehrere Jahre im gleichen Trakt sitzt, rührend darum kümmern, dass der bereits 89-Jährige sich nicht nur in seiner neuen Bleibe verkriecht, sondern auch mal einen Spaziergang wagt, natürlich alles innerhalb der Gefängnismauern.

Fritzl-Anwältin Astrid Wagner. © APA ×

Doch für die Top-Strafverteidigerin ist Fritzls Auszug aus der Maßnahme in ein normales Gefängnis - welchen ein Drei-Richterinnen-Senat des Landesgerichts Krems beschlossen hat - nicht das Endziel. Wagner kämpft darum, dass ihr körperlich schon beeinträchtigter Mandant, der auch an Demenz leidet, aus der Haft in die Freiheit entlassen wird. Ein Seniorenwohnheim würde sie als geeignet empfinden. Vor dem Sommer sprach Wagner gar davon, dass ihr Mandant schon bald im Kaffeehaus sitzen könnte.

Gutachten soll Hafttauglichkeit prüfen

Ein Gutachten, welches die Strafrechtsexpertin in Auftrag gegeben hat, soll nun prüfen, ob Josef Fritzl körperlich und geistig überhaupt noch für den Aufenthalt in einem Gefängnis geeignet ist oder in einer anderen Einrichtung untergebracht werden sollte.

Dafür würde der 89-Jährige, der seine eigene Tochter 24 Jahre lang im Keller gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt hatte, auf Herz und Nieren geprüft und müsste so einige Tests durchlaufen. "Bei einem Test stellte sich beispielsweise heraus, dass sein Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so gut funktioniert", so Wagner. Hingegen könne er sich an Details aus seiner länger zurückliegenden Vergangenheit sehr präzise erinnern. "Er kennt zum Beispiel sogar noch die Namen seiner Lehrer."