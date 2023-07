Hakenkreuz-Schmierereien bei Alter Donau

Hakenkreuz-Schmierereien bei der Alten Donau sorgen in Wien für Entsetzen.

Die Journalistin Colette Schmidt teilte via Twitter Bilder von den geschmacklosen Schmiererein bei der oberen Alten Donau in Wien Floridsdorf. Laut ihr sei direkt gegenüber ein vollbesetzter Gastgarten, der sich die Verunstaltungen ansehen muss. Die Kellnerinnen hätten bereits vor Tagen die Polizei informiert, doch die sagte ihnen, das werde "Monate dauern, bis das wegkommt". Allerdings scheint Schmidt mit ihrem Tweet ordentlich Druck machen zu wollen, um den Prozess zu beschleunigen. Zu der Auskunft der Polizei schreibt sie nämlich: „I don't think so." (dt. Das glaube ich nicht).

In einem weiteren Tweet nannte sie dann noch die genaue Adresse und markierte die Landespolizeidirektion Wien. Offensichtlich eine klare Aufforderung, gegen diese Verunstaltungen schnellstmöglich aktiv zu werden. Wer hinter den unschönen Wand-Schmierereien steckt, ist unbekannt.