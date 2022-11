× Halloween-Eskalation auch in Wien

Auch in Wien kam es in der Halloween-Nacht zu zahlreichen Polizei-Einsätzen.

In der Halloween-Nacht ist die Polizei gleich zu drei Einsätzen wegen Pyrotechnik in Wien-Floridsdorf ausgerückt. Dabei wurde ein Müllcontainer von Unbekannten zerstört, in der Max-Jellinek-Gasse eine Telefonzelle beschädigt. Im Zuge der Fahndung hielten die Beamten eine Gruppe Jugendlicher an, die einen 14-jährigen Österreicher als Täter nannten. Dieser wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt, berichtete die Exekutive am Dienstag.

© LPD Wien ×

Und schließlich hatten es die Polizisten in der Mitterhofergasse mit einer Gruppe Jugendlicher zu tun, die zunächst flüchteten, aber mit Verstärkung wiederkamen, die Beamten beschimpften und weiter Pyrotechnik zündeten. Mit Verstärkung wurden sechs Burschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren angehalten und wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.

Bereits am Nachmittag wurden in der Donaustadt mehrere Personen kontrolliert, dabei zündete ein 16-Jähriger vor den Polizisten Feuerwerkskörper. Bei ihm wurden Nunchakus aus Metall, Pyrotechnik, Schlagschutzhandschuhe sowie eine Airsoftgun sichergestellt.

Zu einer Eskalation kam es auch in der Sonnwendgasse in Wien-Favoriten. Mehrere Männergruppen szündeten Böller und ballerten mit Schreckschusspistolen herum.