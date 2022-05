Hanfplantage entdeckt: Polizei sucht diesen Mann

Drei Männer wurden festgenommen und nach dem vierten Verdächtigen wird weiterhin gefahndet.

Wien. Die Polizei hob bereits am 30. April 2022 eine Hanfplantage in der Vorgartenstraße im 2. Bezirk aus. Bei der Cannabisaufzucht in einer Wohnung wurden rund 11,5 kg Cannabis und knapp 400 Cannabispflanzen sichergestellt.

Drei Männer aus Polen wurden festgenommen und nach dem vierten Verdächtigen wird weiterhin gefahndet.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62800 erbeten.