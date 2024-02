Haustiermesse heuer große wie

Tier-Show von 2. bis 3. März in der Marx Halle vergrößert Ausstellungsfläche

Am 2. und 3. März von 10 bis 18 Uhr steigt in der Marx Halle die Haustiermesse, die größte Veranstaltung für heimische Tierfreunde. Dort können Gäste bei über 200 Ausstellern nicht nur alles fürs geliebte Tier erwerben, sondern sich über alle Aspekte der zeitgemäßen Tierhaltung informieren. Die Messe bietet alles für Hund, Katze, Nager und etwas Aquaristik sowie die EXOTICA Wirbellosenbörse mit Spinnen Käfern und Co., sowie exotischen Pflanzen.



Dazu gibt es natürlich jede Menge Shows und Mitmachaktionen. Wegen des zuletzt großen Andrangs wurde die Ausstellungfläche deutlich vergrößert, am Freigelände warten Alpakas und Schafe auf Fans.