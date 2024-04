Heute gibt's 2000 Gratis-Eisbecher für Wien

Gratis-Eis von Ben & Jerry's

Free Cone Day 2024: Ben & Jerry’s feiert auch in Österreich den internationalen Ben & Jerry’s Free Cone Day, der seit der Gründung 1978 einmal jährlich stattfindet und mit dem die Marke ihren Fans etwas zurückgeben möchte.

2000 Becher Eis für Wien

Am Dienstag, den 16.4.2024 haut Ben & Jerry’s an seine Eisfans 2.000 Becher der beliebtesten Sorte Cookie Dough (und auch die vegane Variante Cookies on Cookie Dough) raus. Ab 17 Uhr am Badeschiff Wien (Donaukanal zwischen Schwedenplatz und Urania), so lange der Vorrat reicht.

Großer Andrang 2023

Auch 2023 feierte Ben & Jerry's in Wien den Free Cone Day mit regem Andrang

Vegane Alternative

Für alle Veganer gibt es zusätzlich gute Nachrichten. Für Euch gibt es die vegane Variante Cookies on Cookie Dough zum abholen. Schnell sein!