Heute Omikron-Krisengipfel in Wien

Corona-Gremium GECKO trifft sich heute, Montag, zu einem Krisengipfel.

Wien. Keine guten Nachrichten aus der Bundeshauptstadt: Die extrem ansteckende Omikron-Variante hat sich schneller als erwartet durchgesetzt, laut Standard waren es am Stefanitag insgesamt schon 552 aktive Fälle – ­eine Woche zuvor waren es nur die Hälfte gewesen. Insgesamt sind schon 50 Prozent der aktiven Fälle Omikron. Was noch dazu kommt: Zu den Feier­tagen wurde auch in Wien weniger als sonst getestet, dazu kommt das Feiern zu Weihnachten – Experten befürchten tausende Super­spreader-Treffen.

Test-Gipfel. Grund genug für ein Krisentreffen des von Katharina Reich und Generalmajor Rudolf Striedinger geleiteten GECKO-Gremiums. Hauptthema ist zwar die lange geforderte Ausweitung der PCR-Tests auf die Länder. Daneben wird es aber um den Omikron-Vormarsch gehen. Entscheidungen der Regierung über allfällige weitere Maßnahmen sind eher nicht zu erwarten.