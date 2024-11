Heute startet der Wiener Christkindlmarkt

Eintauchen in die Weihnachtswelt auf dem Rathausplatz.

Heute öffnet der Christkindlmarkt am Rathausplatz. An 99 Ständen gibt es wieder Feines und Schmackhaftes vom Schmuck über Kunsthandwerks-Deko bis hin zum filigranen Holzspielzeug - ein Viertel der Stände bietet Speisen und Getränke an.Sieben Stände sind auf Punsch, Glühwein und Ähnliches spezialisiert. Über 80 Prozent der angebotenen Getränke und mehr als 85 Prozent der Speisen sind laut den Veranstaltern in biologischer Qualität.

Öffnungszeiten

Der Christkindlmarkt ist bis 26. Dezember täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Im Vorjahr besuchten laut Veranstaltern 3,3 Millionen Menschen den Markt. Knapp die Hälfte davon kam aus Wien, ein Drittel aus anderen Bundesländern und ein Viertel waren ausländische Gäste.

Unterhaltung

Kinder und Familien finden bei dem beliebten Treiben ein vielfältiges Programm.Die Kinderhütte bietet täglich Unterhaltung für die Kleinsten. Am Wochenende gibt es Sonderprogramme wie Kasperltheater und Zaubershows. Ein Highlight ist der Märchenerzähler Wieny, der jeden Donnerstag Geschichten vorlesen wird. Zudem gibt es wieder ein großes Ringelspiel, ein Riesenrad und einen kleinen Zug.

Sportlich durch den Park

Ein 3.000 Quadratmeter großer Eislaufplatz – der „Eistraum am Christkindlmarkt“ ist täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Eislaufschuhe können dort auch ausgeborgt werden. Für Kinder gibt es eine kostenlose, 140 Quadratmeter große Eisfläche.