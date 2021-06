Hier bekommt Vizekanzler Werner Kogler seinen zweiten Stich

Heute erhielt Vizekanzler Werner Kogler seine zweite Corona-Schutzimpfung.

Vizekanzler Kogler hat heute die zweite COVID-Impfung (Biontech/Pfizer) erhalten und nutzt die Gelegenheit für einen Aufruf, sich den zweiten Stich zu holen

Kleiner Stich mit großer Wirkung

„Ich habe heute meine zweite Impfung in einer Impfstraße der Stadt Wien erhalten und möchte die Gelegenheit nutzen, an alle zu appellieren: Bitte holen Sie sich auch den zweiten Stich. Insbesondere mit Blick auf die Mutationen ist es wesentlich, dass so viele Menschen wie nur möglich vollimmunisiert sind. Damit der kleine Stich auch große Wirkung zeigt, braucht es eben beide Impfungen. Nur so werden wir die Freiheiten des Sommers auch in den Herbst mitnehmen können.“