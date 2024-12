Wie werden Sie Ihren Christbaum los

Wer über den Jahreswechsel auf Urlaub fährt kann ab heute schon seinen Christbaum entsorgen. Die Stadt bietet spezielle Plätze bis etwa Mitte Jänner.

Seit heute sind die insgesamt 588 Christbaumsammelstellen der Stadt Wien geöffnet. Bis einschließlich 18.Jänner können hier die sauber abgeräumten Nadelbäume gratis abgegeben werden.

Christbäume können auch später auf den Mistplätzen abgegeben werden

Allerdings geht das auch noch danach auf einem der 13 Mistplätze - möglicherweise gestaltet sich aber die Anlieferung etwas länger. Alle Infos zu den möglichen Abgabestellen sind im Online Stadtplan der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/stadtplan/ und in der 48er-App abrufbar. Nähere Fragen werden auch gerne am Misttelefon unter 01 - 546 48 beantwortet.

Thermische Verwertung der Nadelbäume versorgt über 1.000 Haushalte

Im letzten Jahr fanden über die Wiener Christbaumsammelstellen rund 138.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von 665 Tonnen ihren Weg in die Pfaffenau, in eine der modernsten Müllverbrennungsanlagen Europas. Gemeinsam mit dem Hausmüll werden die Christbäume dort thermisch verwertet und so einem Zusatznutzen zugeführt: Die bei der Verbrennung entstehende Energie nutzt Wien Energie zur Produktion von Strom und Wärme. Diese Energie ist klimaneutral und reicht aus, um damit einen Monat lang etwa 1.200 Haushalte mit Strom und rund 2.200 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.