Hier räumt Teenie-Gang den Cannabis-Shop aus

Mehrere Jugendliche machten sich in der Nacht auf Montag über einen CBD-Shop in der Leopoldstadt her.

Ein Video, das oe24 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt wie dreist eine Teenie-Bande bei einem Einbruch in einen Cannabis-Store in der Wiener Leopoldstadt in der Nacht auf Montag vorging. © oe24 × © oe24 × © oe24 × Die Jugendlichen machten sich zuerst über die gläserne Eingangstüre her, schlugen diese ein und stiegen ins Geschäft. Dort versuchten sie soviel zu erwischen wie nur geht. Dabei ließen sie sich aber sichtlich (siehe Video) Zeit. Eilig schienen es die jungen Einbrecher, die um 3 Uhr morgens ins Geschäft eingestiegen waren, nicht zu haben. Die Jugendlichen durchsuchten das Geschäft und sahen sich in aller Ruhe um. Alarm wurde ausgelöst Bemerkt hatte den Einbruch der Besitzer selbst, der aufgrund eines ausgelösten Alarms, er konnte die Polizei alarmieren. "Unsere Eingangstüre ist kaputt, und das vor Weihnachten", so der Mitarbeiter des Shops zu oe24. Die Jungs hätten mindestens 450 Gramm Cannabis eingesteckt. Die Beute bekam der Shop aber wieder zurück, da fast alle Beteiligten von der Polizei erwischt wurden. "Es ist schade, dass sie so etwas gemacht haben", so der Mitarbeiter. "Bringt niemanden etwas."