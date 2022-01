× Hitler-Plakat bei Corona-Demo

Ein Plakat mit dem Gesicht von Adolf Hitler wurde gezeigt., darunter der Spruch: "Impfen macht frei".

Wien. FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach auf der Corona-Demo in Wien. Er kritisiert die Regierung für ihre Corona-Politik. Die Corona-Demonstranten seien das "natürliche Immunsystem für die Demokratie und die Verfassung in diesem Land", so Kickl. Dieses Immunsystem wehre sich gegen den "gemeinen Lockdown für Ungeimpfte." Es wehre sich gegen die Regierung, sagt Kickl. Die Kritik an der Impfpflicht zeige sich an den 200.000 Stellungnahme gegen das Impfgesetz, so der FPÖ-Chef. Vor der Bühne befinden sich Rechtsextreme, ein Plakat zeigt den Spruch: "Impfen macht frei". Es finden wiederholt Holocaust-Verharmlosungen statt.