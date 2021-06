Hitze-Panne! Ticket-Shop der Wiener Bäder ausgefallen

Der Riesen-Ansturm auf die Wiener Bäder hat Konsequenzen: Der Ticketshop der Wiener Bäder ist ausgefallen.

Ausgerechnet am Höhepunkt der Hitzewelle gibt der Ticketshop der Wiener Bäder den Geist auf! Bereits in der Nacht auf Sonntag soll die Seite nicht mehr erreichbar gewesen sein - sehr zum Unmut all jener, die länger aufblieben, um die heiß begehrten Bade-Karten zu ergattern.

Derzeit ist der online Ticketshop der Wiener Bäder ausgefallen. Wir entschuldigen uns vielmals! An einer Lösung des Problems wird gearbeitet. Die Bäderampel funktioniert und zeigt freie Plätze in den Bädern an, Karten können auch vor Ort gekauft werden: https://t.co/HdRGq3BSxe — Stadt Wien (@Stadt_Wien) June 20, 2021

Die Seite funktioniert mittlerweile wieder, Tickets wird es wohl dennoch nicht mehr lang geben: Denn in den meisten Bädern der Hauptstadt wurden laut "Bäderampel" die Karten schon um die Mittagszeit knapp.