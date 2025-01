× Hoch hinaus mit Johann Strauss im Wiener Riesenrad

Zeit für ein Tänzchen. Gemeinsam mit dem Wiener Riesenrad lädt das theaternyx zum "Zeitenwalzer", einer tanzenden Zeitreise durch die Geschichte Wiens ein.

Zu Ehren von Johann Strauss werden vier Waggons des Riesenrads, die Besucherinnen und Besucher durch 400 Jahre Stadthistorie führen. Beim "Zeitenwalzer" zeigt jede Runde der 75 minütigen Reise, eine andere Epoche in kurzen Geschichten. Unter der musikalischen Begleitung von Johann Strauss, der dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiert erfahren die Zeitreisenden alles von der Uraufführung des Donauwalzers bis hin zur Klimakrise.

© Johann Strauss 2025 Wien ×

Geschichte hautnah

In den intimen Räumen des Wiener Riesenrads ist man hautnah dabei, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Können unter Beweis stellen. Die künstlerisch ausgefallene Darbietung soll zeigen, wie sich Wien in der vergangenen zwei Jahrhunderten verändert hat. Auch ein Blick in die Zukunft darf nicht fehlen. Denn was das nächste Jahrhundert zu bieten hat bekommt man ab 19. Jänner über den Dächern Wiens auch zu sehen.