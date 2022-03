Home-Invasion: Opfer hält Einbrecher fest

Zwei Einbrecher konnten vom Opfer und zwei Zeugen in Schach gehalten werden, bis die Polizei eintraf.

Wien. Am Dienstag um etwa 14.50 Uhr bemerkte eine 64-jährige Frau, als sie Nachhause kam, dass die Tür ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf aufgebrochen wurde. Die Polizei wurde alarmiert und während auf das Eintreffen der Beamten gewartet wurde, soll ein mutmaßlicher Einbrecher aus der Wohnung gelaufen und geflüchtet sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Zwei weitere Tatverdächtige, eine 28-jährige schwedische Staatsangehörige und ein 34-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, konnten vom Opfer und zwei Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Die alarmierten Beamten konnten die beiden Beschuldigten vorläufig festnehmen und die Identität des geflüchteten Mannes feststellen (46, StA.: Slowakei). Bei der Durchsuchung der Festgenommenen wurden sowohl Einbruchswerkzeug sowie diverses Diebesgut sichergestellt. Die gestohlenen Gegenstände wurden der 64-Jährigen wieder ausgefolgt.

Dritter Tatverdächtiger auf der Flucht

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Amtshandlung übernommen und die Vernehmungen der beiden Festgenommen durchgeführt. Beide zeigten sich teilweise geständig und wurden anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Der dritte Tatverdächtige befindet sich aktuell auf der Flucht.