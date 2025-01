Hot Wheels Monster Trucks brettern durch die Stadthalle

Die Hot Wheels Monster Trucks sind los - live am 1. und 2. Februar in der Wiener Stadthalle.

High-Speed, pure Kraft und spektakuläre Stunts: Das erwartet all jene, die am 1. und 2. Februar in die Wiener Stadthalle pilgern, um bei der Show der Hot Wheels Monster Trucks Live™ dabei zu sein. "Glow-N-Fire" heißt das neue aufregende Event, das Fans mit reichlich Unterhaltung und Spannung versorgt. Diese dürfen sich dank einer Reihe feuriger Action-Stunts auf zusätzliche Twists freuen.

© NBC ×

Glow-N-Fire wird von Family Entertainment Live produziert und präsentiert die beliebtesten Hot Wheels Monster Trucks. Darunter Mega Wrex™, Tiger Shark™, HW 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot®, Gunkster™ und erstmals auch den brandneuen Skelesaurus™ - ein Gigant, dessen Performance einem wahren Wutausbruch gleichkommt. Außerdem erwartet die Zuschauer ein sich verwandelnder Roboter ebenso wie die Überflieger des Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle Motocross Teams.

© Europa Press News ×

Mit ihren riesigen, oft über drei Meter hohen Reifen rasen die Monster Trucks durch die Stadthalle. Vor jubelndem Publikum düsen sie über Rampen, springen durch Luft und crashen Autos. Die atemberaubende Show ist ein friedliches Fest der Zerstörung und ein echter Adrenalinkick für alle, die nach Action suchen.