× Hubschrauber landet mitten in Wien

Rettungs-Einsatz in Wien: Ein Mann kollabierte im Auto.

Wien. Am Donnerstag um etwa 10.30 Uhr kollabierte eine 84-jähriger Mann in einem Auto an der Ecke Gaudenzdorfer Gürtel und Steinbauergasse (5. Bezirk). Die Rettung wurde alarmiert und rückte mit mehreren Teams aus – ein Hubschrauber wurde zum Unfall-Ort geschickt.

Als die Rettung ankam, war die Polizei bereits vor Ort und reanimierte den 84-Jährigen, wie die Pressesprecherin der Berufsrettung Wien, Corona Had, gegenüber oe24 bestätigt. Er erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Sanitäter übernahmen die Reanimierung und brachten den Mann in das Krankenhaus.