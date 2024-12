Im Reisebus: Bulgare schmuggelte 9 Kilo Cannabis nach Wien

Entdeckt wurden schließlich in Wien neun Kilo Marihuana in zwei Koffern.

Aufgrund guter Zusammenarbeit zwischen der Deutschen und der Österreichischen Polizei konnte am Montag ein Drogenschmuggler verhaftet werden. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau hatten den 35-jährigen Bulgaren, welcher im Besitz von einem Kilogramm Marihuana war, festgenommen.

Er stand noch zudem unter Verdacht noch vorher, weitere Drogen in einem Linien-Reisebus von Amsterdam nach Wien versteckt zu haben. Die Beamten des Polizeikooperationszentrums informierten deshalb umgehend die Wiener Polizei.

Zwei Koffer voll mit Drogen

Durch die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße konnten am späteren Nachmittag im Frachtraum des inzwischen in Wien eingetroffenen Reisebusses tatsächlich zwei Koffer mit insgesamt neun Kilogramm Cannabiskraut in vakuumierten Plastiksäcken vorgefunden und sichergestellt werden.

Der 35-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.