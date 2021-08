Infizierte Person reiste von Madrid über Wien nach Graz

Am 6. August - Landessanitätsdirektion Steiermark ersucht andere Flug- und Fahrgäste ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Person ist am 6. August mit einem Flugzeug aus Madrid (Flugnummer FR2966) in Wien angekommen und dann mit dem Zug bis nach Graz (Ankunft 22.33 Uhr) gereist. Die Landessanitätsdirektion Steiermark bittet alle anderen Flug- und Fahrgäste, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und bei Symptomen das Gesundheitstelefon 1450 anzurufen, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die Person ist in dem Flugzeug auf dem Sitzplatz Nummer 9a gesessen und hat dann den Railjet Express 762 mit der Abfahrt um 19.03 am Flughafen und Ankunft um 19.30 Uhr am Hauptbahnhof Wien genommen. Dann stieg der Fahrgast in den Eurocity 105 mit Abfahrt um 19.58 Uhr um.