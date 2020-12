Irrer Nackt-Protest vor Deutscher Botschaft in Wien

Am Freitagnachmittag kam es zu einer außergewöhnlichen Demonstration in der Wiener Innenstadt.

"Wald statt Asphalt" - fordern Demonstranten am Freitagnachmittag als sie die deutsche Botschaft in der Wiener Innenstadt besetzten. Über ein Dutzend Klimaaktivisten protestierten teilweise nackt und mit Transparenten gegen den Ausbau der deutschen Autobahn A49 aus. In dem Waldstück im Dannenröder Forst in Hessen werden Bäume für den Weiterbau der Autobahn gefällt. Schon in Deutschland machten sich Proteste breit - jetzt auch in Wien.

"Wir fordern von der deutschen Bundesregierung - mit Bauherren Andi Scheuer (CSU) - einen sofortigen Rodungsstopp im #Dannibleibt, sowie die Einstellung des Autobahnausbaus der A49 in Hessen", heißt es auf Twitter.