Israel-Hasser singen „From the river to the sea“ am Heldenplatz

Neben einer Protestaktion der "Letzten Generation" vor dem Parlament, kam es nahezu zeitgleich zu einer größeren Pro-Palästina-Demo in Wien.

Am Samstagnachmittag fand in Wien eine Pro-Palästina-Demo statt. Der Demo-Zug war etwa beim Heldenplatz, später auch vor dem Haus der Europäischen Union und dem Platz der Menschenrechte. Die Betreiber des X-Kanals (vormals Twitter) "SerbInnen gegen Rechts" dokumentierten die skandalträchtige Demo mit Videos und Bildern. Demnach verharmlosen einige Redner den Terror der Hamas gegen Israel. Ein anderer rührte die Werbetrommel für die KPÖ, die "die einzige Partei ist, die sich für einen Waffenstillstand einsetzt und die Verbrechen der Netanyahu-Regierung kritisiert".

Die Kommunistische Jugend Österreichs (#KJÖ) auf der Antisemitische/pro-Hamas-Demo.

Wien 01.06.24 | #W0106:

Verharmlosung des Terrors, Wahlkampf für #KPÖ und von @AndiBabler müsste noch was kommen!? ????????‍♀️????????‍♀️ pic.twitter.com/SDCN93TZXH — SerbInnen gegen Rechts (@serbinnen) June 1, 2024

Eine weitere Rednerin meinte, der Zionismus sei "faschistisch und rassistisch" und werde vom "Westen unterstützt - auch von Österreich". Eine andere kritisierte, dass "die österreichische Regierung noch immer hinter Israel steht".

Zur Erinnerung: Am 7. Oktober hatte die Terror-Organisation Hamas einen Großangriff auf Israel verübt, bei dem laut israelischen Angaben zufolge 1189 Menschen getötet wurden. Zudem wurden 252 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 121 Geiseln sind nach israelischen Angaben weiter in der Gewalt der Hamas. 37 von ihnen sollen bereits tot sein.

Das sind einfach unfassbare Bilder vom Heldenplatz. Eine Palästina-Horde fällt in Wien ein und singt from the river to the sea. Wien, das #Shithole von Österreich. Juden sind hier nicht erwünscht, ich schäme mich zutiefst. #w0106. https://t.co/zgSnkxNqdR — Omichrom (@austrocom) June 1, 2024

Demonstranten singen "From the river to the sea"

In einem anderen Clip ist zu sehen, wie ein kleines Mädchen das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommt und anschließend skandiert: "From the river to the sea, Palestine will be free". Eine Parole, die oftmals auf die Auslöschung Israel andeuten soll, also klar israel-feindlich und antisemitisch ist. Die anderen Demo-Teilnehmer sangen anschließend ebenfalls die israel--feindliche Parole.

Des Weiteren skandierten die Demonstranten vor dem Haus der Europäischen Union "Nehammer, F*ck you".