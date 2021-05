× Ist das der Life Ball 2.0?

Heimische Stars ließen gestern den Wiener Stephansdom leuchten.

Gestern Abend wollte Gery Keszler mit 50 Künstlern das TV-Publikum live verzaubern.

Charity

Der Life Ball ist Geschichte – Austria For Life ist die Zukunft. Gery Keszler lud gestern zum neuen Charity-Event vor dem Stephansdom und wollte dabei das Wahrzeichen in neuem Glanz erstrahlen lassen. Aber vor ­allem ging es um eines: den durch die Krise zu Fall gebrachten Menschen aufzuhelfen.

Programm

50 heimische Künstler sämtlicher Genres wollten Teil der Inszenierung sein, in der sich alles um das Thema Krisen und den Umgang mit ebendiesen in den letzten sieben Jahrhunderten dreht. Maria Happel sollte als Kai­serin Maria Theresia, die Urmutter der Impfung, auftreten. Arabella Kiesbauer und Johannes Krisch sollten durch den Abend führen. ESC-Star Cesár Sampson und Sandra Pires wollten sich im Opernfach versuchen und Georgij Makazaria und Katharina Straßer sollten als barocke Straßenmusiker auf der Bühne stehen.

Für den Höhepunkt des Abends war Conchita Wurst verantwortlich. Der Musiker wollte erstmals Frei wie ein Phönix, also die deutsche Version des ESC-Songs Rise Like a Phoenix, zum Besten geben.

© tzoe ×