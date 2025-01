Josefstadt: Das Dorf in der Stadt bekommt eigenen "Dorfplatz"

Ein grüner Treffpunkt für alle soll das neue Herzstück der Josefstadt werden.

Im Achten tut sich was! Denn: Künftig soll der Verkehrsknotenpunkt an der Josefstädter Straße zum neuen Herzstück des Bezirkes werden. Geplant sind großzügige Grünflächen mit neu gepflanzten Bäumen, Sitzmöglichkeiten sowie ein Wasserspiel. Weiter aufwerten soll den "Dorfplatz" eine klare Verkehrsführung, wobei die Linien der Straßenbahnen 5 und 33 unverändert bleiben - was die Anbindung an den öffentlichen Verkehr weiterhin gewährleistet.

© Büro Kandl ×

Der Platz soll künftig als vielseitiger Treffpunkt für die Anwohner dienen. Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) äußerte sich erfreut über das Projekt: "Die Josefstadt wird oft als Dorf in der Stadt bezeichnet, nun erhält sie endlich ihren Dorfplatz. Ein zentraler Ort mitten im Bezirk mit Begrünungen, Wasserspiel und hoher Aufenthaltsqualität. Ein Ort, an dem auch Feste und Freiluftveranstaltungen wie Straßenkonzerte oder ein Open-Air-Kino stattfinden können – denn genau das fehlt in der Josefstadt", so zum ORF.

© Büro Kandl ×

Noch im Jänner startet eine Informations- und Beteiligungsinitiative für die Anwohner. Alle wahlberechtigten Bürger erhalten dafür ein Schreiben mit einem Fragebogen, um ihre Ideen und Wünsche zur Gestaltung des neuen Platzes einzubringen. Zusätzlich werden vor Ort Informationsveranstaltungen am 30. Januar und 11. Februar stattfinden, bei denen Fragen gestellt und Vorschläge zur Umgestaltung geteilt werden können. Das Projekt wurde übrigens schon mit breiter Mehrheit im Bezirksparlament beschlossen.