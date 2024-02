Angriff auf jüdische Fahne am Campus der Religionen

Sechs Personen haben die jüdische Fahne vom Fahnenmast gerissen

Die Fahne der jüdischen Glaubensgemeinschaft am Campus der Religionen in der Seestadt in Wien-Donaustadt ist erneut zerstört worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Zeugen eine Gruppe von sechs Personen beobachtet, wie sie die weiße Flagge mit dunklem Davidstern zerrissen haben. Gegen die Unbekannten wird nun wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung und Herabwürdigung religiöser Lehren ermittelt.

Die Flagge als Symbol des jüdischen Glaubens ist immer wieder Gegenstand von Vandalismusakten, zuletzt war sie im Sommer des Vorjahres heruntergerissen worden. Am Platz der Religionen sind acht Religionsgemeinschaften vertreten. Ihre jeweiligen Vertreter haben auch in der Vergangenheit diverse Vandalenakte als Herabwürdigung religiöser Traditionen verurteilt. Im aktuellen Fall wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Kenntnis gesetzt.