Ein 14- und ein 15-Jähriger haben am Samstag einen Mann im Steinbauerpark in Wien-Meidling spitalreif geprügelt.

Erst als eine Zeugin sah, wie die beiden auf das am Boden liegende Opfer eintraten und die Polizei verständigte, ließen die Jugendlichen von dem 34-Jährigen ab. Die Verdächtigen wurden einer Aussendung der Polizei zufolge festgenommen.

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang es nach kurzer Fahndung, einen der beiden, einen 14-Jährigen mit ungeklärter Staatszugehörigkeit anzuhalten und festzunehmen. Bei ihm wurde ein Schlagring sichergestellt. In der Zwischenzeit nahmen Polizisten des Stadtpolizeikommandos Meidling den zweiten Tatverdächtigen, einen 15-jährigen Syrer, in der Nähe des Tatorts fest.

In einer ersten Befragung an Ort und Stelle gab das Opfer an, die beiden hätten versucht, ihm den Rucksack zu rauben. Das Opfer wurde nach notfallmedizinischer Behandlung durch einen Rettungsdienst in ein Spital gebracht.