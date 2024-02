Jugendliche raubten 34-Jährigen brutal am Heimweg aus

Ein 14-Jähriger schlug dem Opfer ins Gesicht, welches dabei einen Nasenbeinbruch erlitt.

Wien. Auf dem Heimweg wurde ein 34-Jähriger von drei Jugendlichen in Brigittenau überfallen. Die Tatverdächtigen sollen das Opfer zuerst angesprochen und dann Geld gefordert haben. Dabei schlug ein 14-Jähriger dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Die drei Jugendlichen flüchteten daraufhin.

Der 14-Jährige konnte in der Nähe des Tatortes aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Der 34-Jährige wurde erstversorgt und mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in ein Spital gebracht werden. Die Ermittlungen zu den weiteren zwei Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren.