Jugendliche schießen mit Luftdruckgewehr auf Passanten

Wahllos haben zwei Jugendliche in Wien-Favoriten am Freitagvormittag mit einem Luftdruckgewehr aus einem Fenster in einem Mehrparteienhaus geschossen.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde kurz vor 9.30 Uhr ein Mann in der Puchsbaumgasse von einem Projektil getroffen und leicht verletzt. Er alarmierte daraufhin die Polizei, eine Behandlung durch die Rettung lehnte er ab. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten ermittelten, aus welcher Wohnung geschossen wurde. Die Polizisten forderten die Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) an, die das Appartement öffnete und zwei 17-Jährige - einen österreichischen und einen bosnischen Staatsbürger - festnahmen. Das Luftdruckgewehr und die Munition dazu wurden beschlagnahmt. Gegen beide Jugendlichen bestand bereits ein Waffenverbot. Sie wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung, der vorsätzlichen Gemeingefährdung sowie nach dem Waffengesetz angezeigt. Zur Tat äußerte sich das Duo zunächst nicht.