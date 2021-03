Jugendliche wollten mit Waffe Zugang zu Party

Ein 17-Jähriger bedrohte zwei Männer mit einer Schreckschusspistole.

Weil sie unbedingt zu einer vermeintlichen Party in der Kalksburger Straße in Wien-Liesing wollten, haben Jugendliche in der Nacht auf heute, Samstag, einen Streit begonnen. Einer der acht Feierwütigen griff sogar zu seiner Schreckschusspistole, um sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen, berichtete die Polizei.

Die beiden 18- und 20-jährigen Bewohner sagten aus, dass ihre acht Bekannten gegen 0.45 Uhr bei ihnen eine Party feiern wollten. Als sie diese nicht herein ließen, repetierte ein 17-Jähriger die Waffe durch. Die beiden Burschen verschlossen jedoch die Tür und riefen die Polizei. Vier Personen wurden daraufhin erwischt, zwei Schreckschusspistolen sichergestellt.