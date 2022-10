Juwelenräuber flüchtete mit Vespa nach Wien

Nach einem 150.000-Euro-Coup in Bratislava wurde ein Täter in Wien verhaftet.

Bratislava, Wien. Wie slowakischer Medien berichten, war es schon der dritte Überfall auf den Hublot--Shop im Carlton in der historischen Altstadt: Zwei Männer und eine Frau betraten Dienstag kurz nach 18 Uhr den Luxus-Händler – wobei die vermeintliche Kundin die Angestellten durch ihr Auftreten und Fragen nur ablenkte, während die mit einer Pistole bewaffneten Männer die Ladenfront mit dem hochpreisigen Uhren blitzschnell ausräumten. Als der Security einschritt, schlugen die Täter ihn nieder. Der Mann musste wegen einer Augenverletzungen behandel werden – und flüchteten in die Tiefgarage. Dort trennte sich das Trio, wobei sich einer der Räuber mit einer Motorroller Richtung Österreich absetzte.

Gesuchter auf offener Straße von Cops gefasst

Komplizen. Wie und warum der Fluchtweg des Vespa-Fahrers bis in Ullreichgasse in der Donaustadt für die Polizei nachvollziehbar war und man einen 32-jährigen Serben auf offener Straße (er warf gerade Einweghandschuhe und Uhrenutensilien in einen öffentlichen Mistkübel) überraschen und überwältigen konnte, soll nicht verraten werden. Die weiteren Ermittlungen führen die slowakischen Behörden. Ein Großteil der Beute und die Komplizen werden noch gesucht.