Kälte legt Wiener Öffis lahm

Die tiefen Temperaturen sorgten am Donnerstag für ein Chaos im öffentlichen Verkehr.

Seit Tagen liegen die Temperaturen und Wien unter dem Gefrierpunkt. Jetzt macht die anhaltende Kälte auch den Wiener Linien zu schaffen. Donnerstagnachmittag sorgte ein Gleisschaden am Kärntner Ring für einen Ausfall der Linien D, 2 und 71.

So wird bis jetzt die Linie D in Richtung Nußdorf zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über den Franz-Josefs-Kai geführt, Linie 2 fährt in Richtung Dornbach zwischen Marienbrücke und Ring über den Schottenring umgeleitet und der 71er fährt Richtung nur bis zum Schwarzenbergplatz.

Wie lange die Arbeiten am beschädigten Gleis noch andauern werden ist unklar. Laut Wiener Linien sind die Wetterbedingungen für das Problem verantwortlich. Zahlreiche Einsatzkräfte sind derzeit um den Tausch des beschädigten Gleisstück bemüht.