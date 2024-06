Käsekrainer-Döner erobert Wien!

Die innovative Kreation des Würstelstands "Alles Walzer, Alles Wurst" in Favoriten begeistert die Kunden.

Seit zwei Wochen bietet Peter Katzert in seinem Würstelstand im Wiener 10. Bezirk "Alles Walzer, Alles Wurst" eine einzigartige Spezialität an: den Käsekrainer-Döner. Diese ausgefallene Fusion aus türkischem Döner und Wiener Würstelstand-Kultur entspringt Katzert's Wunsch nach mehr Abwechslung. "In der Umgebung gibt's viele gute Kebab-Läden, aber uns hat noch eine Geschmacksrichtung gefehlt. Also hat unser Fleischer einen Riesen-Käsekrainer für uns gemacht, den wir auf Döner-Art zubereiten", erklärt er gegenüber den Medien.

Kunden sind begeistert

Der Käsekrainer-Döner kommt beim Publikum außerordentlich gut an: Der Andrang war so groß, dass bereits am zweiten Tag der Vorrat aufgestockt werden musste. Neben der Käsekrainer-Wurst beinhaltet der Döner Tomaten, Salat, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und eine Joghurtsauce. Das Fleisch ist eine Mischung aus Wild- und Rindfleisch und kommt aus Österreich. Die Kosten belaufen sich auf 5,50 Euro. Ursprünglich war der Käsekrainer-Döner nur als temporäres Angebot gedacht, aber es scheint so, dass diese besondere Kreation noch länger im Sortiment bleiben wird.