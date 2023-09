Kaiserwiesn bricht alle Rekorde

Die Kaiserwiesn im Prater jubelt nach der ersten Woche über einen Publikumsrekord. Bis 8. Oktober wird weiter geschunkelt.

Traumstart. Seit dem Bieranstich am 21. September sorgten das schöne Wetter und das breit gefächerte Angebot für einen Rekordansturm auf die schöne(re) Wiener Schwester des Münchner Oktoberfests. Die laut Veranstalter Johann Pittermann "Größte Gaudi Österreichs" erlebte schon am ersten Wochenende einen neuen Besucherrekord. "Wir haben einen Traumstart hingelegt", so Pittermann.

Für einen guten Publikumsmix sorgen auch Events wie die Studi-Wiesn am 2. Oktober, wo es einen Sonderpreis von 15 Euro inklusive einer Maß Bier für Studentinnen und Studenten im OBI Kaiserzelt gibt. Junge Fans werden auch bei der DJ Kaiser Wiesn powered by Prater Dome am 3. Oktober im Gösser Zelt erwartet.

Am Samstag geht es zünftig zu: Bääm, Alpenfeuer und Chaos sorgen für Stimmung. Am Sonntag rocken die Oberkrainer Spüleit, die Kellerberg Buam, die Gasteiner und das Duo Amore.

Natürlich wird auch fürs leibliche Wohl gesorgt: Knusprige Stelzen, Grillhendln und regionale Schmankerln sowie - natürlich - vegane und vegetarische Spezialitäten warten auf die Trachtenfans.