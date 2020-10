Kampfhund-Attacke auf Schülerin (12)

Eine 12-Jährige erlitt schwere Bissverletzungen. Ein Hundehalter wurde angezeigt.

Wien. Im Stiegenhaus eines Gemeindebaus in der Donaustadt ist am Dienstagnachmittag eine 12-Jährige vor ihrer Wohnung vom Nachbarshund gebissen worden, als sie von der Schule nach Hause kam.

Mutter. „Ich habe die Schreie am Gang gehört und bin vor die Tür gelaufen. Dort sah ich den Pitbull, der sich am Arm meiner Tochter festgebissen hatte. Der Besitzer schaffte es irgendwie, die Hündin wegzubekommen, sie war sehr aggressiv. Meine Tochter wurde unter Vollnarkose zwei Stunden operiert, trägt jetzt einen Gips. Wir stehen alle noch unter Schock“, so die Mutter des Opfers zu ­ÖSTERREICH.

Der Nachbar entschuldigte sich in einem Brief und versprach die Hundedame wegzugeben – sie wurde nicht abgenommen. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und nach dem Tierhaltegesetz angezeigt.

Trainer. „Aus meiner Sicht geht es darum, wie der Kontakt im Welpenalter zu Menschen war“, sagt Hundetrainer Wolf Pucher. Aber auch genügend Auslauf sei ein Thema.(lae)