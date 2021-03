Keine Masken, kein Abstand: Wiener feiern Party am Donaukanal

Während die Gastro geschlossen halten muss, feierten am Freitagabend zahlreiche Leute mit Musik-Boxen und Dosenbier dicht an dicht und ohne Masken am Donaukanal.

Am Freitagabend sorgten Bilder und Augenzeugenberichte vom Donaukanal für Aufregung, denn der sah aus wie eine Partyzeile. Während die Gastronomie geschlossen halten muss, war der Donaukanal gesteckt voll – die meisten hatten keinen Mund-Nasenschutz auf und Abstand wurde ebenfalls keiner eingehalten.



Das sorgte vor allem auch bei Gastronomen für Kritik in den sozialen Netzwerken.



