Ein Kellerbrand ließ die Bewohner des Hauses auf die Dachterrasse fliehen.

Am Dienstagmorgen sorgte der Kellerbrand im 10. Wiener Gemeindebezirk für Aufsehen. Obwohl es im Keller des Geschäftsgebäudes brannte, drang starke Rauchentwicklung durch das Haus und drang aus den Fenstern im zweiten Stock. Es soll in einem türkischen Grillrestaurant ein Feuer ausgebrochen sein. Die Wiener Feuerwehr löschte den Brand an der Unfallstelle. Fünf Menschen mussten von Rettungskräften gerettet werden – sie entkamen dem Rauch auf der Dachterrasse des Hauses. Das Feuer wurde schnell gelöscht, es gab keine Verletzten.

