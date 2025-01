Kinder in Wohnung: 33-Jähriger schlug mit Hammer Tür seiner Ex ein

Während der Hammerattacke auf die Türe waren die Kinder der Frau zu Hause.

Nachdem eine Frau ihrem Ex-Partner den Zutritt zu ihrer Wohnung in Wien verwehrt hat, soll der Mann versucht haben, mit dem Hammer die Tür aufzubrechen und drohte ihr schließlich mit dem Umbringen. Der 33-Jährige wollte das Wohnhaus im Bezirk Meidling am Donnerstag nicht verlassen und verhielt sich aggressiv. Erst als der Pole hörte, dass seine 36-jährige Ex-Partnerin die Polizei um Hilfe rief, flüchtete er. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse konnten den Mann schließlich mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA in seiner Wohnung festnehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

Auch Sexualdelikt steht im Raum

Der Mann war zuvor mit der Frau zusammen und soll im Laufe der Beziehung bereits mehrmals gewalttätig gewesen sein. Auch ein Sexualdelikt gab die Frau in ihrer Anzeige an. Während der bedrohlichen Szenen vor der Tür der Frau in Meidling waren auch ihre zwei Kinder aus einer vorherigen Ehe anwesend.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)