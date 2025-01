Pensionistin (73) auf Friedhof mit Messer attackiert

Schnittwunden im Gesicht und am Hals! Ein bislang unbekannter Täter soll einer trauernden Witwe am Leonhardfriedhof in Graz schweren Verletzungen zugefügt zu haben. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Opfer liegt auf der Intensivstation.

Stmk. Die Grazerin befand sich Mittwoch gegen 16.40 Uhr am Grab ihres verstorbenen Mannes. Plötzlich stürmte der Angreifer auf die Pensionistin zu und fügte ihr vermutlich mit einem Stanleymesser mehrfache Verletzungen zu. Gechockte Passanten fanden die schwer verletzte Frau und verständigten den Notruf. Die Rettung transportierte die Grazerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz. Die Frau musste noch am frühen Abend notoperiert werden. Gattin mit Gehstock attackiert - Betretungverbot für 94-Jährigen!

Auto mit drei Insassen (16, 18, 19) stürzte in Kanal Fahndung bisher ergebnislos - Aufruf an Zeugen Mehrere Streifen der Polizei fahndeten nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung verlief jedoch aufgrund kaum vorhandener Täterangaben bislang ergebnislos. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Mordes aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Derzeit ist weder ein mögliches Tatmotiv noch ein konkreter Anhaltspunkt zur Erlangung eines Täters bekannt. Zeugen können sich jederzeit beim Landeskriminalamt Steiermark, 059-133-60-3333 oder 133 melden.Das Opfer befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. Der Zustand der 73-Jährigen ist stabil. Eine Befragung der Grazerin ist aufgrund des Gesundheitszustandes noch nicht möglich gewesen.