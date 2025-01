Brüder mit Messerverletzungen vor Donaukanal-Club aufgefunden

Zwei Afghanen wurden - offenbar nach einer Messerattacke - vor einem Techno-Club am Alsergrund mit Schnitt- und Stichverletzungen aufgefunden. Der jüngere der beiden Brüder kam schwer verletzt im Spital.

Wien. Ein mysteriöser Vorfall am Donaukanal in der Nacht auf Sonntag beschäftigt die Polizei: Die Exekutive war gegen 1.50 Uhr wegen einer Körperverletzung zu einem bekannten Techno-Club an der Spittelauer Lände am Alsergrund gerufen worden.

Beim Eintreffen wurde ein 26-Jähriger mit Schnittwunden an der Hand von der Berufsrettung versorgt, wenig später fanden Einsatzkräfte auch seinen 19-jährigen Bruder blutend auf einer Parkbank in unmittelbarer Umgebung der Grellen Forelle. Der jüngere der beiden Afghanen wurde schwer verletzt in ein Spital gebracht. Die Hintergründe sind noch offen.

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Tathergang tappen die Ermittler noch völlig im Dunkeln. Auch ein Verdächtiger steht noch nicht fest. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, führt die Ermittlungen und ersucht Zeugen, Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 01/31310 43800 zu melden.

Der 19-Jährige befindet sich aufgrund seiner schweren Stich- und Schnittverletzungen noch im Spital. Sein Bruder konnte das Krankenhaus indes bereits verlassen - eine Streiterei im Suchtgiftmilieu bzw unter Dealern ist nicht auszuschließen.